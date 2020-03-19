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Спрос на аренду загородных домов вырос в Ростовской области из-за коронавируса

19 марта 2020, 13:23
Фото: pexels.com
В Ростовской области на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 вырос спрос на долгосрочную аренду загородных домов, сообщила пресс-служба «Авито Недвижимость».

Как пишет ТАСС, за 9–15 марта по сравнению с предыдущей неделей спрос на аренду загородных домов на длительный срок в регионе вырос на четверть.

Также скачок спроса произошел в Московской области, Краснодарском крае и Крыму.

Аналитики объясняют рост спроса на загородные дома закрытием других стран на карантин и явными рисками, связанными с путешествиями. Кроме того, сказалось и существенное падение рубля, вынуждающее россиян экономить и более обдуманно тратить деньги. Также загородный образ жизни можно считать наиболее безопасным в условиях карантина: контакты с другими людьми минимальны, значит, сокращается риск заражения коронавирусом.

Ранее ростовчанам рассказали, как организовать хоум-офис в случае вынужденной изоляции.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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