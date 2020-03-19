Спрос на аренду загородных домов вырос в Ростовской области из-за коронавируса

Аналитики объясняют рост спроса на загородные дома закрытием других стран на карантин и явными рисками, связанными с путешествиями. Кроме того, сказалось и существенное падение рубля, вынуждающее россиян экономить и более обдуманно тратить деньги. Также загородный образ жизни можно считать наиболее безопасным в условиях карантина: контакты с другими людьми минимальны, значит, сокращается риск заражения коронавирусом.