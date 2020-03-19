Ученые России смогли расшифровать геном коронавируса

Напомним, на сегодня в России насчитывается 147 больных коронавирусом, в мире - свыше 200 тысяч человек. Вирус начал распространяться с китайской провинции Хубэй, где им заразилось более 80,9 тысячи граждан. Но согласно актуальным данным сейчас там не зарегистрировано ни одного случая, а более 70 тысяч человек признали полностью излечившимися.