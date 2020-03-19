rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ученые России смогли расшифровать геном коронавируса

19 марта 2020, 13:48
Фото: pixabay.com
В ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России ученые смогли установить последовательность полного генома коронавируса под маркировкой SARS-CoV-2. Материал для тестов исследователи взяли у российского пациента с COVID-19.

По словам и.о. директора НИИ д.м.н. Дмитрия Лиознова, чтобы понять эволюцию нового коронавируса и скорость его распространения, важно оперативно осуществить генетический анализ вирусов SARS-CoV-2. Он отметил, что это совершенно новый тип вируса, и сейчас требуется определить, по каким каналам он распространяется и попадает в нашу страну. Кроме этого, важно отслеживать его изменения, указывается на rosminzdrav.ru.

В будущем такого рода данные будут необходимы для разработки актуальной вакцины и медикаментов для борьбы с коронавирусом, пишет newia.ru.

В настоящее время эта генетическая информация уже передана на хранение в международную базу данных EpiCoV GISAID. Она используется Всемирной организацией здравоохранения и ведущими мировыми исследователями для отслеживания динамики в коронавирусе SARS-CoV-2.

Напомним, на сегодня в России насчитывается 147 больных коронавирусом, в мире - свыше 200 тысяч человек. Вирус начал распространяться с китайской провинции Хубэй, где им заразилось более 80,9 тысячи граждан. Но согласно актуальным данным сейчас там не зарегистрировано ни одного случая, а более 70 тысяч человек признали полностью излечившимися.

На вечер 18 марта было зарегистрировано 8845 летальных исходов заболевания. За прошедшие сутки в России было подтверждено 33 инцидента коронавируса, 31 из которых - в Москве.

Как заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, страна готова бороться с COVID-19 и соблюдает все рекомендации организации по сдерживанию вируса.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28