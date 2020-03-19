Ученые России смогли расшифровать геном коронавируса

По словам и.о. директора НИИ д.м.н. Дмитрия Лиознова, чтобы понять эволюцию нового коронавируса и скорость его распространения, важно оперативно осуществить генетический анализ вирусов SARS-CoV-2. Он отметил, что это совершенно новый тип вируса, и сейчас требуется определить, по каким каналам он распространяется и попадает в нашу страну. Кроме этого, важно отслеживать его изменения, указывается на rosminzdrav.ru.
В будущем такого рода данные будут необходимы для разработки актуальной вакцины и медикаментов для борьбы с коронавирусом, пишет newia.ru.
В настоящее время эта генетическая информация уже передана на хранение в международную базу данных EpiCoV GISAID. Она используется Всемирной организацией здравоохранения и ведущими мировыми исследователями для отслеживания динамики в коронавирусе SARS-CoV-2.
Напомним, на сегодня в России насчитывается 147 больных коронавирусом, в мире - свыше 200 тысяч человек. Вирус начал распространяться с китайской провинции Хубэй, где им заразилось более 80,9 тысячи граждан. Но согласно актуальным данным сейчас там не зарегистрировано ни одного случая, а более 70 тысяч человек признали полностью излечившимися.
На вечер 18 марта было зарегистрировано 8845 летальных исходов заболевания. За прошедшие сутки в России было подтверждено 33 инцидента коронавируса, 31 из которых - в Москве.
Как заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, страна готова бороться с COVID-19 и соблюдает все рекомендации организации по сдерживанию вируса.