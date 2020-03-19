В Таганроге осудили адвоката за обман ветерана ВОВ

С 2016 по 2017 годы адвокат помогал ветерану, которая имеет инвалидность. Ему удалось убедить женщину открыть доступ к банковским вкладам, чтобы ухаживать за ней.
«Фигурант получил доверенность и снял со счета все деньги. Небольшую часть он потратил на нужды пенсионерки, остальные средства он потратил на себя», — сказано в сообщении.
После этого в отношении 72-летнего адвоката завели уголовное дело. Таганрогский городской суд приговорил его к трем годам колонии.
Решение суда не вступило в законную силу.