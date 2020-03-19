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В Таганроге осудили адвоката за обман ветерана ВОВ

19 марта 2020, 03:41
Фото: https://pixabay.com
В Таганроге вынесли приговор в отношении адвоката, который совершил мошенничество в отношении ветерана Великой Отечественной войны, сообщили в УСКР по Ростовской области.

С 2016 по 2017 годы адвокат помогал ветерану, которая имеет инвалидность. Ему удалось убедить женщину открыть доступ к банковским вкладам, чтобы ухаживать за ней.

«Фигурант получил доверенность и снял со счета все деньги. Небольшую часть он потратил на нужды пенсионерки, остальные средства он потратил на себя», — сказано в сообщении.

После этого в отношении 72-летнего адвоката завели уголовное дело. Таганрогский городской суд приговорил его к трем годам колонии.

Решение суда не вступило в законную силу.

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