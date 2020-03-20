Боевики в Ростовской области собрали для террористов 2 млн рублей

Задержания прошли в Ростовской области, Крыму и Коми. Здесь организовали межрегиональную сеть по сбору денег для деятельности запрещенной в России группировки ИГ.
«Под прикрытием благотворительности террористам перевели около двух миллионов рублей. У подозреваемых прошли обыски, в рамках которых изъяли гаджеты и платежные инструменты», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас проводятся следственные действия.
Ранее подпольных оружейных мастеров обнаружила ФСБ в Ростовской области. До этого ФСБ опубликовала видео задержания афганских террористов в Ростове.