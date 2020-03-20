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Боевики в Ростовской области собрали для террористов 2 млн рублей

20 марта 2020, 08:50
Фото: fs1communitytv/CC BY 2.0 / flickr.com
Силовики в Ростовской области ликвидировали законспирированную ячейку террористической группировки, помогавшей боевикам, сообщили в ФСБ.

Задержания прошли в Ростовской области, Крыму и Коми. Здесь организовали межрегиональную сеть по сбору денег для деятельности запрещенной в России группировки ИГ.

«Под прикрытием благотворительности террористам перевели около двух миллионов рублей. У подозреваемых прошли обыски, в рамках которых изъяли гаджеты и платежные инструменты», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас проводятся следственные действия.

Ранее подпольных оружейных мастеров обнаружила ФСБ в Ростовской области. До этого ФСБ опубликовала видео задержания афганских террористов в Ростове.

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#Новости#Происшествия
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