Более 18 млн руб потратят на достройку проблемного дома в Донецке

Речь идет о трехэтажном доме в переулке Щорса, квартиры предназначаются для квалифицированных специалистов по программам господдержки. Также их получат граждане в рамках переселения из аварийного жилья.
Отмечается, что на строительно-монтажные работы потратят 18 миллионов рублей. Остальные деньги пойдут на подключение к инженерным сетям.
«Строительство должны были завершить еще в минувшем году. Однако подрядчик сорвал сроки работ», — сказано в сообщении. В данный момент готовность дома составляет 70%. Власти города судятся со строительной компанией, чтобы получить неустойку.
Замглавы мэрии привлекли к ответственности за недостаточный контроль. Ранее появилась информация, что здание института в Ростове хотят продать за 274 миллиона рублей.