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Более 18 млн руб потратят на достройку проблемного дома в Донецке

20 марта 2020, 07:10
Фото: CC0 / wikimedia.org
В Ростовской области выделили 18,3 миллиона рублей, которые пойдут на достройку многоквартирного дома в Донецке, сообщили в правительстве региона.

Речь идет о трехэтажном доме в переулке Щорса, квартиры предназначаются для квалифицированных специалистов по программам господдержки. Также их получат граждане в рамках переселения из аварийного жилья.

Отмечается, что на строительно-монтажные работы потратят 18 миллионов рублей. Остальные деньги пойдут на подключение к инженерным сетям.

«Строительство должны были завершить еще в минувшем году. Однако подрядчик сорвал сроки работ», — сказано в сообщении. В данный момент готовность дома составляет 70%. Власти города судятся со строительной компанией, чтобы получить неустойку.

Замглавы мэрии привлекли к ответственности за недостаточный контроль. Ранее появилась информация, что здание института в Ростове хотят продать за 274 миллиона рублей.

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