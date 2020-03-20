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Более 20 детей могли заразиться коронавирусом в Ростове

20 марта 2020, 15:55
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону под наблюдением на фоне распространения коронавируса находится 21 ребенок, проинформировали в мэрии.

Всего под медицинским наблюдением находятся почти 270 человек, среди них 21 несовершеннолетний. Замглавы администрации города Елена Кожухова заявила, что ситуацию с лечебными учреждениями отслеживают в ежедневном режиме.

Также были подготовлены информационные материалы, которые распространяют среди населения. В них говорится о профилактике коронавируса.

В родильных домах были введены ограничения для посещения родственниками пациентов. Кроме того, в Ростове стали чаще проводить работы по механизированной мойке проезжих частей.

Власти Ростовской области рассказали, хватает ли в магазинах продуктов.

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