Более 20 детей могли заразиться коронавирусом в Ростове

Всего под медицинским наблюдением находятся почти 270 человек, среди них 21 несовершеннолетний. Замглавы администрации города Елена Кожухова заявила, что ситуацию с лечебными учреждениями отслеживают в ежедневном режиме.
Также были подготовлены информационные материалы, которые распространяют среди населения. В них говорится о профилактике коронавируса.
В родильных домах были введены ограничения для посещения родственниками пациентов. Кроме того, в Ростове стали чаще проводить работы по механизированной мойке проезжих частей.