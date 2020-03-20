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Границу с ЛНР и ДНР не стали закрывать в Ростовской области

20 марта 2020, 06:30
Фото: CC BY-SA 4.0 / wikimedia.org
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В Ростовской области не стали перекрывать автомобильное сообщение с ЛНР и ДНР, пишет издание Novayagazeta.ru.

В данный момент, по информации издания, курсируют автобусы между Ростовом и республиками. При этом сократилось количество рейсов в Луганск и Донецк. В Ростов с 18 марта запретили въезд иностранцам.

В Ростовской области нет ни одного зарегистрированного случая заболевания коронавирусом. Однако в регионе отменили все массовые мероприятия.

Также появилась информация, что кашляющих водителей автобусов не допускают к работе в Ростове. Кроме того, особый режим работы ввели в судах Ростова из-за коронавируса.

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