Границу с ЛНР и ДНР не стали закрывать в Ростовской области

В данный момент, по информации издания, курсируют автобусы между Ростовом и республиками. При этом сократилось количество рейсов в Луганск и Донецк. В Ростов с 18 марта запретили въезд иностранцам.
В Ростовской области нет ни одного зарегистрированного случая заболевания коронавирусом. Однако в регионе отменили все массовые мероприятия.
Также появилась информация, что кашляющих водителей автобусов не допускают к работе в Ростове. Кроме того, особый режим работы ввели в судах Ростова из-за коронавируса.