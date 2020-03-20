Имущество «Индолины» ростовского бизнесмена Ванеева оценили в 23 млн руб

Так, согласно отчету, общая стоимость имущества компании составила более 23,3 миллиона рублей. В отчет об оценке имущества должника вошел автопарк предприятия, его стоимость составила 20,33 миллиона рублей, мебель и оргтехника компании, которую оценили на 2,39 миллиона рублей и товарно-материальные ценности на сумму 630 тысяч рублей.
Напомним, что в феврале 2019 года в отношении ТД «Индолина» была введена процедура наблюдения. Иск о банкротстве компании был подан дочерней структурой Внешэкономбанка Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ». Требования истца в размере 10,15 миллиарда рублей были включены в третью очередь реестра требований кредиторов. В июле 2019 года компанию объявили банкротом и запустили в отношении нее процедуру конкурсного производства.
По данным системы СПАРК, ООО торговый дом «Индолина» было зарегистрировано в Ростовской области в 2008 году. Основным видом деятельности компании являлась оптовая торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты. Компания входила в структуру ГК «Евродон», принадлежавшей предпринимателю Вадиму Ванееву.