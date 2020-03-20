Имущество «Индолины» ростовского бизнесмена Ванеева оценили в 23 млн руб

Напомним, что в феврале 2019 года в отношении ТД «Индолина» была введена процедура наблюдения. Иск о банкротстве компании был подан дочерней структурой Внешэкономбанка Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ». Требования истца в размере 10,15 миллиарда рублей были включены в третью очередь реестра требований кредиторов. В июле 2019 года компанию объявили банкротом и запустили в отношении нее процедуру конкурсного производства.