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Имущество «Индолины» ростовского бизнесмена Ванеева оценили в 23 млн руб

20 марта 2020, 20:38
Фото: pixabay.com
Специалисты провели инвентаризацию имущества ООО «Торговый дом Индолина», зарегистрированного в Ростовской области, говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротах.

Так, согласно отчету, общая стоимость имущества компании составила более 23,3 миллиона рублей. В отчет об оценке имущества должника вошел автопарк предприятия, его стоимость составила 20,33 миллиона рублей, мебель и оргтехника компании, которую оценили на 2,39 миллиона рублей и товарно-материальные ценности на сумму 630 тысяч рублей.

Напомним, что в феврале 2019 года в отношении ТД «Индолина» была введена процедура наблюдения. Иск о банкротстве компании был подан дочерней структурой Внешэкономбанка Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ». Требования истца в размере 10,15 миллиарда рублей были включены в третью очередь реестра требований кредиторов. В июле 2019 года компанию объявили банкротом и запустили в отношении нее процедуру конкурсного производства.

По данным системы СПАРК, ООО торговый дом «Индолина» было зарегистрировано в Ростовской области в 2008 году. Основным видом деятельности компании являлась оптовая торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты. Компания входила в структуру ГК «Евродон», принадлежавшей предпринимателю Вадиму Ванееву.

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