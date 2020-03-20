Крупную партию щуки не пустили в Ростовскую область из Украины

В автомобильном пункте пропуска остановили машину, в ней перевозили 25 килограммов свежей щуки и окуня. Товар через границу хотел доставить гражданин Украины, однако у него отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.
«Отсутствие ветеринарных документов является нарушением. Без них можно провозить товар весом менее пяти килограммов в заводской упаковке», — говорится в публикации.
Отмечается, что всю рыбу вернули на территорию Украины.
Ранее около 40 тонн донского комбикорма не пустили на Украину. В этом случае в ветеринарно-сопроводительных документах были неверно указаны данные.