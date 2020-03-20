Представитель ЮЗТС принял участие в профильном форуме в Петербурге

Топ-менеджер подготовил доклад о современном развитии отрасли.
Коронавирус внес свои коррективы в проведение форума, организаторам пришлось изменить формат. И все-таки участники нашли возможность встретиться на одной площадке.
Ведущие станкостроители из 12 регионов страны обменялись опытом работы после выхода постановления правительства «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ». Этим постановлением крупным российским предприятиям, в том числе и ЮЗТС, присуждается статус отечественного производителя. Этот статус дает преференции при участии в госзакупках, а также преимущество при заключении договоров с государственными заказчиками по отношению к зарубежным производителям.
Поговорили эксперты и о меняющейся ситуации в макроэкономике. Участники круглого стола обменялись опытом и продемонстрировали достижения своих предприятий. Так, Дмитренко рассказал о разработке, которая получила название «Макроцентр», ее презентуют в ближайшее время. «Макроцентр» представляет собой новейший токарно-фрезерно-расточный комплекс, он позволяет обрабатывать детали весом до 125 тонн. Точность центра очень высока — до четырех микрометров.
Эксперты отмечают, что появление подобного оборудования станет настоящим прорывом в станкостроении, особенно если учитывать интерес к разработке крупнейших предприятий.
Представитель Южного завода тяжелого станкостроения также рассказал о перспективах развития предприятия и сотрудничестве ЮЗТС с ведущими игроками рынка.
В эти же дни ЮЗТС в Екатеринбурге принял участие в XX специализированной выставке технологий и оборудования для машиностроения, металлообрабатывающей промышленности и сварочного производства. Там предприятие поделилось проектами новейших разработок.
Делегация завода наладила деловые контакты с ведущими уральскими предприятиями. Свердловская область уже заинтересовалась поставкой кубанских станков.
Напомним, что история Южного завода тяжелого станкостроения берет начало с 2016 года. Тогда новое производство открылось на базе легендарного в СССР завода имени Седина. Продукция станкостроителей быстро заняла достойное место на рынке, сегодня она востребована не только в РФ.