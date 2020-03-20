Представитель ЮЗТС принял участие в профильном форуме в Петербурге

Ведущие станкостроители из 12 регионов страны обменялись опытом работы после выхода постановления правительства «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ». Этим постановлением крупным российским предприятиям, в том числе и ЮЗТС, присуждается статус отечественного производителя. Этот статус дает преференции при участии в госзакупках, а также преимущество при заключении договоров с государственными заказчиками по отношению к зарубежным производителям.