Строительство жилья в Ростовской области с начала года выросло на 12%

Так, за два месяца в регионе было введено в эксплуатацию 4,4 тысячи квартир, общая площадь которых составила 326,7 тысячи квадратных метров.
При этом 58% квартир были построены в муниципальных районах, а 42% — в городах. При этом динамика строительства жилья по муниципалитетам Ростовской области разнопланова. «В 27 муниципальных образованиях темпы ввода жилых домов отставали от прошлогодних, а в двух — отсутствовал ввод жилья», — сообщили в Ростовстате.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области в бюджете на меры поддержки обманутых дольщиков на ближайшие два года предусмотрели 2,3 миллиарда рублей.