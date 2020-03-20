Строительство жилья в Ростовской области с начала года выросло на 12%

При этом 58% квартир были построены в муниципальных районах, а 42% — в городах. При этом динамика строительства жилья по муниципалитетам Ростовской области разнопланова. «В 27 муниципальных образованиях темпы ввода жилых домов отставали от прошлогодних, а в двух — отсутствовал ввод жилья», — сообщили в Ростовстате.