rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Строительство жилья в Ростовской области с начала года выросло на 12%

20 марта 2020, 13:50
Фото: Медиахолдинг1Mi
В январе–феврале 2020 года строительство жилья в Ростовской области выросло на 11,6%, говорится в сообщении Ростовстата.

Так, за два месяца в регионе было введено в эксплуатацию 4,4 тысячи квартир, общая площадь которых составила 326,7 тысячи квадратных метров.

При этом 58% квартир были построены в муниципальных районах, а 42% — в городах. При этом динамика строительства жилья по муниципалитетам Ростовской области разнопланова. «В 27 муниципальных образованиях темпы ввода жилых домов отставали от прошлогодних, а в двух — отсутствовал ввод жилья», — сообщили в Ростовстате.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в бюджете на меры поддержки обманутых дольщиков на ближайшие два года предусмотрели 2,3 миллиарда рублей.

Материалы по теме
В Ростове жители Суворовского собирают подписи за строительство поликлиникиВ России из-за коронавируса могут приостановить строительство дорог
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58