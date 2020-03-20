Сына экс-прокурора Омска уволили в Ростове за опороченную «честь» мундира

По данным Telegram-каналов, Денис Спиридонов «находясь в состоянии опьянения, 14 марта 2020 года, управляя автомобилем Porsche Cayenne, не зарегистрированном в установленном порядке, с государственным регистрационным номером, значащимся как утраченная спецпродукция, без документов на право управления транспортным средством, полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, допустил нарушения правил дорожного движения».