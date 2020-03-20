Сына экс-прокурора Омска уволили в Ростове за опороченную «честь» мундира

По данным Telegram-каналов, Денис Спиридонов «находясь в состоянии опьянения, 14 марта 2020 года, управляя автомобилем Porsche Cayenne, не зарегистрированном в установленном порядке, с государственным регистрационным номером, значащимся как утраченная спецпродукция, без документов на право управления транспортным средством, полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, допустил нарушения правил дорожного движения».
Также соцсети сообщают, что Спиридонов «подрезал» кортеж губернатора, и именно это стало причиной увольнения.
«Дениса Спиридонова уволили по „приказу“, но это не связано с губернатором региона», — добавил источник. Анастаса Спиридонова — отца Дениса, с должности прокурора Омской области президент снял в декабре прошлого года.
Он возглавлял главный надзорный орган региона на протяжение последних 11 лет. Где будет трудиться после такого громкого увольнения Денис Спиридонов, пока неизвестно.