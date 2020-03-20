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Posted 20 марта 2020, 08:17

Published 20 марта 2020, 08:17

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Только из двух стран принимает рейсы аэропорт Платов в Ростове

20 марта 2020, 08:17
Сюжет
Коронавирус
Ростовский-на-Дону аэропорт Платов из зарубежных направлений обслуживает только Турцию и Армению, сообщил исполнительный директор аэропорта Александр Серов.

Как пишет «Интерфакс», Ростов принимает только рейсы из Стамбула и Еревана, остальные направления временно закрыли из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Но уже с 20 марта большинство рейсов на направлении Ростов — Ереван — Ростов тоже отменят, авиакомпания «Азимут» ранее сообщила, какие именно.

Все прилетающие из-за границы пассажиры проходят в аэропорту двойной контроль, который осуществляют сотрудники Роспотребнадзора с помощью тепловизора. В случае подозрения на COVID-19 пассажиров помещают в медицинский изолятор, а после — доставляют в инфекционное медучреждение.

#Общество#Коронавирус#Новости
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