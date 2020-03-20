Только из двух стран принимает рейсы аэропорт Платов в Ростове

Как пишет «Интерфакс», Ростов принимает только рейсы из Стамбула и Еревана, остальные направления временно закрыли из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Но уже с 20 марта большинство рейсов на направлении Ростов — Ереван — Ростов тоже отменят, авиакомпания «Азимут» ранее сообщила, какие именно.