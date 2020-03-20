rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Власти США могут попытаться стабилизировать нефтяной рынок через новые санкции

20 марта 2020, 16:32
Фото: pxhere.com
В американских СМИ появилась информация о том, что власти страны обсуждают целесообразность введения новых антироссийских санкций с целью стабилизации мирового нефтяного рынка.

Таким образом, администрация американского президента Дональда Трампа может попытаться вывести Россию и Саудовскую Аравию из ценовой войны, которая негативно отразилась на мировой экономике. Об этом 19 марта сообщило агентство RNS.

#Новости#Экономика
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58