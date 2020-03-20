Власти США могут попытаться стабилизировать нефтяной рынок через новые санкции
20 марта 2020, 16:32
Фото: pxhere.com
В американских СМИ появилась информация о том, что власти страны обсуждают целесообразность введения новых антироссийских санкций с целью стабилизации мирового нефтяного рынка.
Таким образом, администрация американского президента Дональда Трампа может попытаться вывести Россию и Саудовскую Аравию из ценовой войны, которая негативно отразилась на мировой экономике. Об этом 19 марта сообщило агентство RNS.