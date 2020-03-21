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Движение машин ограничили на центральных улицах Ростова

21 марта 2020, 08:43
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону на нескольких улицах ограничили движение автомобилей из-за технических работ, сообщили в городской администрации.

Эти меры ввели в субботу из-за реконструкции водопроводной линии, действовать они будет до 30 апреля. На проспекте Театральный в створе улицы Филимоновская ограничили движение по одной полосе.

Кроме того, до 31 марта аналогичные ограничения ввели по улице Киргизская в створе улицы 50 лет Ростсельмаша. Это необходимо для ремонта транспортной галереи.

До 30 июня из-за строительных работ на время разгрузки-погрузки будут перекрывать проезд на улице Максима Горького, 98. С 21 марта по 16 августа запретили остановку транспорта в переулке Братский, 42-44а.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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