Личный парад устроили для 100-летнего ветерана в Ростовской области

Жителю Миллерово Тимофею Куркину в пятницу исполнилось 100 лет. Во время войны он стал участником знаменитого танкового сражения под Прохоровкой.
На улице, где живет Куркин, устроили личный плац-парад. Его поздравили летчики истребительного полка, воздушное судно пролетело над домом ветерана.
«После этого военные и юнармейцы прошли строем. Ветеран поблагодарил всех за поздравления», — сказано в сообщении.
Житель Миллерово рассказал, что всегда удивлялся, как ему удалось выжить во время битвы. Тогда у экипажа Куркина закончился боекомплект и они пошли на таран.
После войны мужчина работал водителем.