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Личный парад устроили для 100-летнего ветерана в Ростовской области

21 марта 2020, 03:00
Фото: donland.ru
В Ростовской области для 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны устроили личный плац-парад, сообщили в правительстве региона.

Жителю Миллерово Тимофею Куркину в пятницу исполнилось 100 лет. Во время войны он стал участником знаменитого танкового сражения под Прохоровкой.

На улице, где живет Куркин, устроили личный плац-парад. Его поздравили летчики истребительного полка, воздушное судно пролетело над домом ветерана.

«После этого военные и юнармейцы прошли строем. Ветеран поблагодарил всех за поздравления», — сказано в сообщении.

Житель Миллерово рассказал, что всегда удивлялся, как ему удалось выжить во время битвы. Тогда у экипажа Куркина закончился боекомплект и они пошли на таран.

После войны мужчина работал водителем.

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