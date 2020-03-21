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Маловодным станет год для Ростовской области

21 марта 2020, 03:38
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области текущий год может стать одним из самых маловодных для региона, заявил глава ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» Сергей Гайдаев.

Эта информация прозвучала на заседании Морского совета. Есть опасения, что навигация может быть завершена июне. Такое уже было в 1972 году, тогда река Дон превратилась в ручей.

«Этой зимой было мало снега, поэтому Цимлянское водохранилище не наполнилось водой. Весной приточность составит около 3 кубокилометров при норме 11. Водохранилище будет наполнено водой на треть», — пишет издание Nvgazeta.ru.

Отмечается, что сейчас проходит пик паводка, который завершится через неделю. По мнению экспертов, судоходство ждут проблемы.

По предварительным данным, максимальная глубина Дона может составить около трех метров. При этом судоходство гарантировано при глубине 3,4 метра.

Из-за этого навигацию в регионе хотят открыть с 24 марта.

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