Медицинские маски появились в аптеках Ростова

Маски были обнаружены в аптеках в ходе мониторинга потребительской сферы Ростова, который был проведен по поручению главы администрации Алексея Логвиненко. Так, в свободной продаже ООО «Социальная аптека» на проспекте 20 лет Октября, 70/2а оказалось порядка 300 медицинских масок. Еще 200 штук изделий были найдены в ООО «Айболит-медсервис» на Погодина, 4.