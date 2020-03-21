rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Медицинские маски появились в аптеках Ростова

21 марта 2020, 20:22
Фото: pixabay.com
Свыше 500 одноразовых медицинских масок обнаружили в продаже в двух аптеках Ростова-на-Дону, говорится в сообщении горадминистрации.

Маски были обнаружены в аптеках в ходе мониторинга потребительской сферы Ростова, который был проведен по поручению главы администрации Алексея Логвиненко. Так, в свободной продаже ООО «Социальная аптека» на проспекте 20 лет Октября, 70/2а оказалось порядка 300 медицинских масок. Еще 200 штук изделий были найдены в ООО «Айболит-медсервис» на Погодина, 4.

В общей сложности сотрудники Управления торговли Ростова проверили 85 аптек города и выяснили, что на складах находятся 19,5 тысячи пачек противовирусных препаратов, а также 22,8 тысячи штук антисептических и дезинфекционных средств.

Ранее власти Ростова признали проблему с медицинскими масками.

Материалы по теме
Начальник управления торговли Ростова показал, как сделать маску своими рукамиВласти Ростова признали проблему с медицинскими масками
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58