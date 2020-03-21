Ростовчане высмеяли идею с букетом из туалетной бумаги

Местный житель опубликовал фото девушки, которая несла букет. Однако вместо цветов в нем были рулоны туалетной бумаги.
«Какие времена, такие и букеты», — написал автор публикации. Пользователи в комментариях начали шутить на эту тему, заявив, что не хватает гречки.
«Еще надо добавить коробку конфет «Гречка в шоколаде», — прозвучало в комментариях. Некоторые написали, что подобные шутки им надоели.
Напомним, что из-за новостей о коронавирусе многие начали скупать крупы и туалетную бумагу. Также неизвестные стали фейками о вирусе пугать ростовчан в Интернете.