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Ростовчане высмеяли идею с букетом из туалетной бумаги

21 марта 2020, 17:41
Фото: https://vk.com/rostovnadonu
Жители Ростова-на-Дону с юмором отнеслись к идее делать букеты из туалетной бумаги, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

Местный житель опубликовал фото девушки, которая несла букет. Однако вместо цветов в нем были рулоны туалетной бумаги.

«Какие времена, такие и букеты», — написал автор публикации. Пользователи в комментариях начали шутить на эту тему, заявив, что не хватает гречки.

«Еще надо добавить коробку конфет «Гречка в шоколаде», — прозвучало в комментариях. Некоторые написали, что подобные шутки им надоели.

Напомним, что из-за новостей о коронавирусе многие начали скупать крупы и туалетную бумагу. Также неизвестные стали фейками о вирусе пугать ростовчан в Интернете.

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