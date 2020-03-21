Ростовчанка Костенко рассказала, почему не снимает с дочери обувь

«Для нее это огромное пространство для игр, она любит бегать, играть в прятки и догонялки. А если перельет водичку, то падения не миновать, в обуви нет скольжения. Ещё врач-ортопед негодует, сколько родителей могли спасти ноги своих деток, предотвратить косолапие… Но на травке и песке Милана ходит босиком», — заявила ростовчанка.