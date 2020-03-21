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Ростовчанка Костенко рассказала, почему не снимает с дочери обувь

21 марта 2020, 04:14
Фото: @kostenko.94
Модель Анастасия Костенко из Ростова-на-Дону объяснила подписчикам, почему ее дочь дома ходит в обуви, сообщается на странице девушки в Instagram.

Костенко опубликовала фото, на котором она сидит вместе с маленькой дочерью Миланой. Она написала, что если не обращать внимания на пустые полки в магазинах, то люди не унывают.

Пользователи в комментариях спросили, почему ее дочь всегда ходит в ботинках по дому. Костенко ответила, что детям без обуви нельзя находиться на мраморном полу.

«Для нее это огромное пространство для игр, она любит бегать, играть в прятки и догонялки. А если перельет водичку, то падения не миновать, в обуви нет скольжения. Ещё врач-ортопед негодует, сколько родителей могли спасти ноги своих деток, предотвратить косолапие… Но на травке и песке Милана ходит босиком», — заявила ростовчанка.

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