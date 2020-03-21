Трансляции концертов Московской филармонии стартовали с 20 марта в «Одноклассниках»

Трансляции из концертного зала имени Чайковского можно посмотреть в группе «Культура.РФ», первым выступлением стал концерт пианиста Дениса Мацуева.
Вместе с Мацуевым выступили Андрей Иванов (контрабас) и Александр Зингер (ударные), в программе прозвучали джазовые композиции и «Времена года» Чайковского.
Проект поддержали широко известные российские музыканты, музыковеды и ведущие концертов классической музыки Артем Варгафтик и Ярослав Тимофеев.
Ранее соцсеть «Одноклассники» запустила раздел с онлайн-экскурсиями из крупнейших российских музеев, закрывшихся на карантин в связи с распространением коронавируса COVID-19.