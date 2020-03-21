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Трансляции концертов Московской филармонии стартовали с 20 марта в «Одноклассниках»

21 марта 2020, 13:13
Фото: www.culture.ru/live
С 20 марта Московская филармония начала серию прямых трансляций концертов без публики в соцсети «Одноклассники».

Трансляции из концертного зала имени Чайковского можно посмотреть в группе «Культура.РФ», первым выступлением стал концерт пианиста Дениса Мацуева.

Вместе с Мацуевым выступили Андрей Иванов (контрабас) и Александр Зингер (ударные), в программе прозвучали джазовые композиции и «Времена года» Чайковского.

Ознакомиться с программой и посмотреть трансляции можно по ссылке https://www.culture.ru/live.

Проект поддержали широко известные российские музыканты, музыковеды и ведущие концертов классической музыки Артем Варгафтик и Ярослав Тимофеев.

Ранее соцсеть «Одноклассники» запустила раздел с онлайн-экскурсиями из крупнейших российских музеев, закрывшихся на карантин в связи с распространением коронавируса COVID-19.

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#Новости#Общество
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