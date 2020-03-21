Жительница Азова лишилась 350 тыс руб, пытаясь удалить компьютерный вирус

В полицию обратилась женщина и заявила, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником безопасности банка. Он заявил об обнаружении компьютерного вируса в программе банка-онлайн.
Мужчина напугал собеседницу тем, что у нее могут списать деньги из-за вируса. Он попросил установить на телефон программу удаленного доступа.
«Женщина совершила ряд предложенных мошенником действий. После этого с ее банковского счета были списаны все денежные средства — более 350 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
По данному факту завели уголовное дело, в данный момент идет розыск подозреваемого.