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Жительница Азова лишилась 350 тыс руб, пытаясь удалить компьютерный вирус

21 марта 2020, 09:12
Фото: https://pixabay.com
Жительница Азова потеряла крупную сумму денег, поверив мошеннику о компьютерном вирусе, сообщили в УМВД по Ростовской области.

В полицию обратилась женщина и заявила, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником безопасности банка. Он заявил об обнаружении компьютерного вируса в программе банка-онлайн.

Мужчина напугал собеседницу тем, что у нее могут списать деньги из-за вируса. Он попросил установить на телефон программу удаленного доступа.

«Женщина совершила ряд предложенных мошенником действий. После этого с ее банковского счета были списаны все денежные средства — более 350 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

По данному факту завели уголовное дело, в данный момент идет розыск подозреваемого.

#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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