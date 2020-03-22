Дождь со снегом ожидаются в Ростовской области в воскресенье

Днем в большинстве районов будет дождливая погода, в северной части региона может выпасть снег. Местами порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.
Температура воздуха составит около 8 градусов, по югу и востоку она поднимется до 15 градусов. При этом в северо-западных и юго-восточных районах ожидается высокая пожароопасность.
По информации Гидрометцентра, в воскресенье в Ростове воздух прогреется до 13 градусов. В понедельник и вторник температура не поднимется выше 11 градусов. В эти дни в городе будет облачно и без осадков.