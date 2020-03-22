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Ремонт трамвайных путей остановили в Новочеркасске

22 марта 2020, 04:07
Фото: https://novochgrad.ru
В Новочеркасске Ростовской области на улице Богдана Хмельницкого пришлось остановить работы по ремонту трамвайных путей, сообщили в городской администрации.

Причиной остановки работ стало то, что не найден поставщик трамвайных рельсов. На этом участке заменить их на железнодорожные невозможно.

Председатель городской думы Николай Горкавченко поручил связываться не только с дилерами, но и заводами.

На улице Орджоникидзе проведут бетонирование на всей протяженности работ. Дело в том, что на этом участке путей уложили железнодорожные рельсы, что усложняет ситуацию для благоустройства.

«Все работы должны быть выполнены точно в срок. Любое отклонение повлечет серьезные решения. Все работы нужно завершить до 1 июня», — заявил исполняющий обязанности главы города Юрий Лысенко.

Также при ремонте будут учтены все обещания, которые дали жителям города.

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