Ремонт трамвайных путей остановили в Новочеркасске

Причиной остановки работ стало то, что не найден поставщик трамвайных рельсов. На этом участке заменить их на железнодорожные невозможно.
Председатель городской думы Николай Горкавченко поручил связываться не только с дилерами, но и заводами.
На улице Орджоникидзе проведут бетонирование на всей протяженности работ. Дело в том, что на этом участке путей уложили железнодорожные рельсы, что усложняет ситуацию для благоустройства.
«Все работы должны быть выполнены точно в срок. Любое отклонение повлечет серьезные решения. Все работы нужно завершить до 1 июня», — заявил исполняющий обязанности главы города Юрий Лысенко.
Также при ремонте будут учтены все обещания, которые дали жителям города.