Сотни ростовчан останутся без света на следующей неделе

В понедельник света не будет на улицах Еременко, Малиновского, 20 лет Октября, Брестская, Грисенко, Конституционная, Красноармейская. На следующий день электричество выключат по улицам Волгодонская, Гризодубовой, Промежуточная, Фестивальная, Кржижановского, Герцена, Владиленская, Якуба Коласа, Гельца, Шатурская, Солидарности и Детская.
Без света в среду останутся дома по улицам Андрея Сладкова, 3-я Баррикадная, Калинина, 4-я Кольцевая, 5-я Кольцевая, 6-я Кольцевая, Осипенко, переулкам Спортивный, Холмогорский, Югова. В четверг обесточат дома по улицам 3-я Баррикадная, 4-я Кольцевая, 6-я Кольцевая, Красная, Крупской, Осипенко, Промежуточная, по проспекту Стачки.
В пятницу электричество выключат на улицах Калужская, Глинки, Мурманская, Арефьева, Тихого Дона, Днепропетровская, 20 лет Октября.