Сотни ростовчан останутся без света на следующей неделе

В понедельник света не будет на улицах Еременко, Малиновского, 20 лет Октября, Брестская, Грисенко, Конституционная, Красноармейская. На следующий день электричество выключат по улицам Волгодонская, Гризодубовой, Промежуточная, Фестивальная, Кржижановского, Герцена, Владиленская, Якуба Коласа, Гельца, Шатурская, Солидарности и Детская.