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До конца года откроют новую поликлинику в Неклиновском районе

23 марта 2020, 09:21
Фото: donland.ru
Новую поликлинику в Неклиновском районе построят до конца 2020 года, сообщило правительство Ростовской области.

«Новое лечебное учреждение примет пациентов уже до конца этого года — такое распоряжение дал губернатор Василий Голубев по итогам рабочей поездки в Неклиновский район», — говорится в сообщении.

Действующую поликлинику построили более 50 лет назад, она давно не отвечает современным требованиям. Новое здание позволит сделать современные медицинские услуги доступными для жителей небольших населенных пунктов. Отмечается, что для подключения нового здания к электричеству ЦРБ Неклиновского района получит 95 кВт дополнительной мощности.

Напомним, на строительство корпуса поликлиники в Неклиновском районе из бюджета области направили 85 миллионов рублей.

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