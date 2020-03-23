До конца года откроют новую поликлинику в Неклиновском районе

Действующую поликлинику построили более 50 лет назад, она давно не отвечает современным требованиям. Новое здание позволит сделать современные медицинские услуги доступными для жителей небольших населенных пунктов. Отмечается, что для подключения нового здания к электричеству ЦРБ Неклиновского района получит 95 кВт дополнительной мощности.