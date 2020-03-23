rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Минздрав объяснил бессмысленность приобретения аппаратов ИВЛ для личных нужд

23 марта 2020, 12:18
Фото: pexels.com
В российском Министерстве здравоохранения обратились к населению страны с комментарием относительно случаев приобретения аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В сообщении говорится о том, что в домашних условиях от этих устройств нет никакого смысла.

Это связано с тем, что назначить применение этого оборудование может только врач, а лечение тяжелых форм пневмонии происходит в стационарных условиях. Об этом 22 марта сообщило агентство RNS.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58