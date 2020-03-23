Минздрав объяснил бессмысленность приобретения аппаратов ИВЛ для личных нужд

В российском Министерстве здравоохранения обратились к населению страны с комментарием относительно случаев приобретения аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В сообщении говорится о том, что в домашних условиях от этих устройств нет никакого смысла.

Это связано с тем, что назначить применение этого оборудование может только врач, а лечение тяжелых форм пневмонии происходит в стационарных условиях. Об этом 22 марта сообщило агентство RNS.