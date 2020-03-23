Парк в Ростове выставили на продажу за 179 млн руб

В продаже появился парк 8 марта, находящийся на площади 200 соток на улице Полевая. Продавец написал, что здесь можно построить многоэтажные здания.
«На территории есть здания, которые нужно снести. По предварительной оценке, здесь можно построить 10-этажные дома площадью 60 тысяч квадратных метров», — говорится в объявлении.
Отмечается, что при подъезде к участку есть асфальтированная дорога. Рядом расположены магазины, школа и детский сад.
По информации местных СМИ, у покупателя могут быть проблемы с переводом статуса участка под жилую застройку.