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Парк в Ростове выставили на продажу за 179 млн руб

23 марта 2020, 16:33
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону за 179 миллионов рублей хотят продать парк, который расположен в Ленинском районе, говорится на сайте объявлений.

В продаже появился парк 8 марта, находящийся на площади 200 соток на улице Полевая. Продавец написал, что здесь можно построить многоэтажные здания.

«На территории есть здания, которые нужно снести. По предварительной оценке, здесь можно построить 10-этажные дома площадью 60 тысяч квадратных метров», — говорится в объявлении.

Отмечается, что при подъезде к участку есть асфальтированная дорога. Рядом расположены магазины, школа и детский сад.

По информации местных СМИ, у покупателя могут быть проблемы с переводом статуса участка под жилую застройку.

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