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Патроны нашли в машине украинца, выезжавшего из Ростовской области

23 марта 2020, 12:31
Фото: yutu.customs.ru
На пропускном посту в Гуково в автомобиле гражданина Украины нашли незадекларированные патроны для пистолета, сообщило Южное таможенное управление.

Житель Украины 1971 года рождения на автомобиле Volkswagen Touareg покидал территорию Ростовской области и прибыл для прохождения таможенного контроля.

Во время досмотра служебная собака учуяла запах, в результате сотрудники таможни нашли в ящике между передними сидениями прозрачный полимерный пакет с предметами, конструктивно схожими с патронами, с надписью «МАС 9 мм РА». Всего в пакете находились 23 патрона.

«Согласно заключению эксперта, представленные на исследование патроны являются патронами травматического действия к гражданскому огнестрельному оружию самообороны ограниченного поражения», — говорится в сообщении ЮТУ.

Как заявил водитель автомобиля, патроны он купил для своего травматического пистолета, о правилах перемещения их через границу не знал и декларацию не подавал. За указанное нарушение на украинца завели административное дело.

Ранее таганрогские таможенники выявили покупку алкоголя в duty free без пересечения границы.

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#Новости#Происшествия
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