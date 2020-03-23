Патроны нашли в машине украинца, выезжавшего из Ростовской области

Житель Украины 1971 года рождения на автомобиле Volkswagen Touareg покидал территорию Ростовской области и прибыл для прохождения таможенного контроля.
Во время досмотра служебная собака учуяла запах, в результате сотрудники таможни нашли в ящике между передними сидениями прозрачный полимерный пакет с предметами, конструктивно схожими с патронами, с надписью «МАС 9 мм РА». Всего в пакете находились 23 патрона.
«Согласно заключению эксперта, представленные на исследование патроны являются патронами травматического действия к гражданскому огнестрельному оружию самообороны ограниченного поражения», — говорится в сообщении ЮТУ.
Как заявил водитель автомобиля, патроны он купил для своего травматического пистолета, о правилах перемещения их через границу не знал и декларацию не подавал. За указанное нарушение на украинца завели административное дело.