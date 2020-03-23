Посол ЧМ-2018 из Ростова-на-Дону Виктория Лопырева нарушила условия карантина в Дубае

Лопырева сообщила, что в ОАЭ официально закрыли все пляжи и поставили разметки в супермаркетах для сохранения дистанции между покупателями. «С удивлением наблюдаю все эти посты про то, чем же занять себя в карантине? Как же мы теперь? И так далее. Люди, вы в порядке? Если человеку скучно с самим собой, это серьезный повод задуматься. А если, имея семью и повседневные дела, вам все еще хочется „выйти в люди“ и вы жалуетесь „Зачем вообще нужен карантин?“, то вы просто не в себе! Да, экономически это очень сильно отразится на всех, но задумайтесь на минуту: заболел кто-то из близких или вы сами? Да все деньги мира человек готов отдать в такой ситуации!» — написала Виктория.