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В Аксайском районе перевернулся автомобиль, пострадали пятеро

23 марта 2020, 09:11
Фото: pixabay.com
Пять человек пострадали в результате аварии на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, говорится в сообщении регионального УГИБДД.

ДТП произошло в Аксайском районе в воскресенье вечером, 22 марта, около 22:35 мск. Находившаяся за рулем Hyundai Sonata 39-летняя женщина не справилась с управлением автомобиля. Машина съехала в кювет и перевернулась.

В результате ДТП пострадали сама водитель и все пассажиры, находившиеся в салоне. Среди них оказалось 32-летний и 36-летний мужчины и 30-летняя и 26-летняя женщины.

Ранее в Новочеркасске Ростовской области водитель уснул за рулем и совершил массовую автомобильную аварию. В результате происшествия водитель погиб.

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