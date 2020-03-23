В Аксайском районе перевернулся автомобиль, пострадали пятеро

ДТП произошло в Аксайском районе в воскресенье вечером, 22 марта, около 22:35 мск. Находившаяся за рулем Hyundai Sonata 39-летняя женщина не справилась с управлением автомобиля. Машина съехала в кювет и перевернулась.
В результате ДТП пострадали сама водитель и все пассажиры, находившиеся в салоне. Среди них оказалось 32-летний и 36-летний мужчины и 30-летняя и 26-летняя женщины.
Ранее в Новочеркасске Ростовской области водитель уснул за рулем и совершил массовую автомобильную аварию. В результате происшествия водитель погиб.