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В Ростове вновь ищут подрядчика для строительства футбольного манежа за 393 млн руб

23 марта 2020, 15:22
Фото: pixabay.com
Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области еще раз объявило электронный аукцион на строительство крытого футбольного манежа, говорится в документах на портале госзакупок.

Напомним что в первый раз власти региона объявили аналогичный конкурс в январе и в феврале выбрали победителя - ООО «Производственная компания», которое стало единственным участником госзакупки. Компания предложила возвести манеж за 377,3 миллиона рублей. Однако в последствии потенциальный подрядчик отказался от заключения контракта.

Конкурс объявили еще раз, но максимальная стоимость контракта выросла до 393,4 миллиона рублей. Из конкурсной документации следует, что манеж будет располагаться на Буденновском проспекте, 101, где находится Ростовское областное училище олимпийского резерва.

В здании манежа планируется обустроить футбольное поле с искусственным покрытием, спортивный зал для занятий баскетболом, гандболом, волейболом и большим теннисом, раздевалки, административно-бытовые помещения и зрительские трибуны на тысячу мест.

Подрядчику предстоит завершить строительство до 31 мая 2022 года.

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