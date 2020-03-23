В Ростове вновь ищут подрядчика для строительства футбольного манежа за 393 млн руб

Напомним что в первый раз власти региона объявили аналогичный конкурс в январе и в феврале выбрали победителя - ООО «Производственная компания», которое стало единственным участником госзакупки. Компания предложила возвести манеж за 377,3 миллиона рублей. Однако в последствии потенциальный подрядчик отказался от заключения контракта.