Более 33 млн руб передали Новочеркасску на ремонт трамвайных путей

Всего из резервного фонда перечислили свыше 33 миллионов рублей. На эти деньги планируют завершить ремонт участков трамвайного пути по маршруту № 2.
Работы стартовали в минувшем году, за это время успели привести в порядок три из восьми участков. В конце 2019 году восстановили движение по двум маршрутам.
Ранее появилась информация, что на улице Богдана Хмельницкого пришлось остановить работы по ремонту трамвайных путей. Причиной остановки работ стало то, что не найден поставщик трамвайных рельсов.