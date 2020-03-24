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Более 33 млн руб передали Новочеркасску на ремонт трамвайных путей

24 марта 2020, 08:28
Фото: donland.ru
Глава Ростовской области Василий Голубев поручил выделить деньги на завершение ремонта трамвайных путей, сообщили в правительстве региона.

Всего из резервного фонда перечислили свыше 33 миллионов рублей. На эти деньги планируют завершить ремонт участков трамвайного пути по маршруту № 2.

Работы стартовали в минувшем году, за это время успели привести в порядок три из восьми участков. В конце 2019 году восстановили движение по двум маршрутам.

Ранее появилась информация, что на улице Богдана Хмельницкого пришлось остановить работы по ремонту трамвайных путей. Причиной остановки работ стало то, что не найден поставщик трамвайных рельсов.

До этого новочеркассцы пожаловались на то, что из-за новых трамваев рушатся их дома.

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