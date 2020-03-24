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Posted 24 марта 2020, 13:15

Published 24 марта 2020, 13:15

Modified 17 сентября 2022, 16:54

Updated 17 сентября 2022, 16:54

«Единая Россия» перенаправит выборный бюджет на борьбу коронавирусом COVID-19

«Единая Россия» перенаправит выборный бюджет на борьбу коронавирусом COVID-19

24 марта 2020, 13:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Руководство «Единой России» обещало снизить объем затрат на проведение предварительного голосования при подготовке к избирательным кампаниям 2020 года. Бюджет урежут из-за эпидемии китайской коронавирусной инфекции CoViD-19.

По словам секретаря Генерального совета «Единой России» Андрея Турчака, партия снизит транспортные и остальные организационные траты. На освободившиеся средства закупят медицинские препараты, еду и средства индивидуальной защиты. Часть денег направят на поддержку волонтерских центров, которые помогают медикам и гражданам из группы риска. В число последних входят ветераны ВОВ, пожилые люди и одинокие пенсионеры, сообщает сайт «Единой России».

Руководство партии власти рассказало о снижении расходов на агитацию и массовые мероприятия. Помимо этого, уменьшат финансирование и остальных проектов, связанных с проведением выборов в нынешнем году, подчеркнул Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета партии добавил, что сэкономленные деньги потратят на волонтерские центры «Единой России», которые начинают функционировать в субъектах РФ на базе общественных приемных.

Освободившимися деньгами оплатят медицинские средства защиты. Речь идет о масках и антисептиках, резюмировал собеседник издания.

В связи с эпидемией коронавирусной инфекции CoViD-19 «Единая Россия» и активисты движения «Волонтеры Победы» открывают центры оказания помощи населению. До начала следующей недели подобные центры помощи начнут функционировать во всех регионах страны. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев распорядился разработать новые меры поддержки медиков, работающих сверх нормы.

В нынешнем году в 53 субъектах Российской Федерации пройдет 81 избирательная кампания. В четырех регионах состоятся довыборы депутатов Госдумы. В 17 субъектах РФ выберут новых глав, а в 11 - новые составы законодательных органов. В 22 областных центрах должны пройти выборы советов депутатов, а еще в 26 – массовые выборы в органы местного самоуправления.

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