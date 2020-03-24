«Единая Россия» перенаправит выборный бюджет на борьбу коронавирусом COVID-19

В нынешнем году в 53 субъектах Российской Федерации пройдет 81 избирательная кампания. В четырех регионах состоятся довыборы депутатов Госдумы. В 17 субъектах РФ выберут новых глав, а в 11 - новые составы законодательных органов. В 22 областных центрах должны пройти выборы советов депутатов, а еще в 26 – массовые выборы в органы местного самоуправления.