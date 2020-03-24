Футбольный манеж в Ростове достроят в 2022 году

Электронный аукцион проводит региональный Минстрой, манеж появится на проспекте Буденновский. Здесь находится областное училище олимпийского резерва.
Планируется подготовить поле для игры в футбол, зал для занятий различными видами спорта, в том числе баскетболом, волейболом, гандболом и теннисом. Предусмотрены раздевалки, трибуны смогут вместить тысячу человек.
Первоначальная цена контракта составляет 393,4 миллиона рублей. Такой же конкурс объявляли в начале года и выбрали победителя, одна подрядчик не захотел заключать контракт.
Ранее появилась информация, что парк в Ростове выставили на продажу за 179 миллионов рублей. Его продают для дальнейшей жилой застройки.