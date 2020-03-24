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Футбольный манеж в Ростове достроят в 2022 году

24 марта 2020, 03:10
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону до конца мая 2022 года намерены возвести футбольный манеж за 393 миллиона рублей, говорится на сайте госзакупок.

Электронный аукцион проводит региональный Минстрой, манеж появится на проспекте Буденновский. Здесь находится областное училище олимпийского резерва.

Планируется подготовить поле для игры в футбол, зал для занятий различными видами спорта, в том числе баскетболом, волейболом, гандболом и теннисом. Предусмотрены раздевалки, трибуны смогут вместить тысячу человек.

Первоначальная цена контракта составляет 393,4 миллиона рублей. Такой же конкурс объявляли в начале года и выбрали победителя, одна подрядчик не захотел заключать контракт.

Ранее появилась информация, что парк в Ростове выставили на продажу за 179 миллионов рублей. Его продают для дальнейшей жилой застройки.

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