Как пережить коронавирус без паники

Более того, беспокойство подстегивается необходимыми мерами, которые вводятся правительствами различных стран по всему миру. То есть, человек видит, какие серьезные меры предпринимаются по введению карантина, новые правила и даже законы. Эта информация в интернете, на телевидении, радио, газетах, на улицах, об этом говорит каждый. Появляются неосознанные мысли: «А может я недооцениваю проблему? Может все серьезней, чем кажется? Как я переживу это событие?». Появляется страх, который и побуждает многих делать запасы, наводить панику, и все то, что мы сейчас видим. Вообще, такова природа психики: все неизвестное вызывает страх. Еще больше страха, если это неизвестное оказывается еще и опасным.