Как пережить коронавирус без паники

Более того, беспокойство подстегивается необходимыми мерами, которые вводятся правительствами различных стран по всему миру. То есть, человек видит, какие серьезные меры предпринимаются по введению карантина, новые правила и даже законы. Эта информация в интернете, на телевидении, радио, газетах, на улицах, об этом говорит каждый. Появляются неосознанные мысли: «А может я недооцениваю проблему? Может все серьезней, чем кажется? Как я переживу это событие?». Появляется страх, который и побуждает многих делать запасы, наводить панику, и все то, что мы сейчас видим. Вообще, такова природа психики: все неизвестное вызывает страх. Еще больше страха, если это неизвестное оказывается еще и опасным.
Как успокоиться? В первую очередь, узнайте своего врага. Выясните, что произошло, почему предпринимаются настолько серьезные меры профилактики, карантина и прочего. Прочтите, как передается вирус, узнайте все рекомендации врачей и все меры предосторожности. Используйте для этого официальные источники. Перепроверяйте новости, так как среди них могут быть неверные данные. Оповестите своих близких, расскажите им все подробности сложившейся ситуации и меры предосторожности. Не паникуйте. Следуйте всем рекомендациям, составленным специалистами. Компетентные люди заняты решением проблемы. Для этого у них есть подготовка и необходимые инструменты. Их обязанность — это предотвратить пандемию, им стоит доверять в этом. Наша обязанность — быть осведомленными и соблюдать все необходимые меры.