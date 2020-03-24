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Как пережить коронавирус без паники

24 марта 2020, 12:10
Люди переживают из-за коронавируса, так как для них эта проблема очень значима. Это действительно так, ведь это касается их здоровья, а значит благополучия, состояния, жизни каждого отдельного человека и семей в целом.

Более того, беспокойство подстегивается необходимыми мерами, которые вводятся правительствами различных стран по всему миру. То есть, человек видит, какие серьезные меры предпринимаются по введению карантина, новые правила и даже законы. Эта информация в интернете, на телевидении, радио, газетах, на улицах, об этом говорит каждый. Появляются неосознанные мысли: «А может я недооцениваю проблему? Может все серьезней, чем кажется? Как я переживу это событие?». Появляется страх, который и побуждает многих делать запасы, наводить панику, и все то, что мы сейчас видим. Вообще, такова природа психики: все неизвестное вызывает страх. Еще больше страха, если это неизвестное оказывается еще и опасным.

Как успокоиться? В первую очередь, узнайте своего врага. Выясните, что произошло, почему предпринимаются настолько серьезные меры профилактики, карантина и прочего. Прочтите, как передается вирус, узнайте все рекомендации врачей и все меры предосторожности. Используйте для этого официальные источники. Перепроверяйте новости, так как среди них могут быть неверные данные. Оповестите своих близких, расскажите им все подробности сложившейся ситуации и меры предосторожности. Не паникуйте. Следуйте всем рекомендациям, составленным специалистами. Компетентные люди заняты решением проблемы. Для этого у них есть подготовка и необходимые инструменты. Их обязанность — это предотвратить пандемию, им стоит доверять в этом. Наша обязанность — быть осведомленными и соблюдать все необходимые меры.

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