Казаки из Новочеркасска отправились в Подмосковье для подготовки к Параду Победы

«Тренировки к параду будут проводиться на армейском полигоне в подмосковном Алабино под руководством офицеров Минобороны», — говорится в сообщении.
Перед отправлением в Новочеркасске провели молебен, всего в Московскую область уехали 135 донских казаков, которые впервые примут участие в параде на Красной площади.
Войско представляют казаки Ростовской, Волгоградской областей и Калмыкии, 99 человек станут непосредственными участниками парада, остальные войдут в резерв. Возглавит парадный расчет атаман Всевеликого войска Донского Виталий Бобыльченко.