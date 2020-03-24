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Казаки из Новочеркасска отправились в Подмосковье для подготовки к Параду Победы

24 марта 2020, 09:48
Фото: novochgrad.ru
В Алабино отправился парадный расчет из 135 казаков Войска Донского для подготовки к Параду Победы на Красной площади, сообщила администрация Новочеркасска.

«Тренировки к параду будут проводиться на армейском полигоне в подмосковном Алабино под руководством офицеров Минобороны», — говорится в сообщении.

Перед отправлением в Новочеркасске провели молебен, всего в Московскую область уехали 135 донских казаков, которые впервые примут участие в параде на Красной площади.

Войско представляют казаки Ростовской, Волгоградской областей и Калмыкии, 99 человек станут непосредственными участниками парада, остальные войдут в резерв. Возглавит парадный расчет атаман Всевеликого войска Донского Виталий Бобыльченко.

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