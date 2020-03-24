На 7,7% выросла зарплата занятых в сельском хозяйстве Ростовской области

В рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в области в 2019 году выделили 6,5 миллиарда рублей. Господдержку получили около 2,7 тысячи сельскохозяйственных и агропромышленных организаций, что позволило увеличить объем произведенной продукции в стоимостном выражении до 303,1 миллиарда рублей, что на 5,4% больше, чем годом ранее.