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На 7,7% выросла зарплата занятых в сельском хозяйстве Ростовской области

24 марта 2020, 16:55
Фото: pixabay.com
За 2019 год среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве в Ростовской области выросла на 7,7%, сообщило региональное правительство.

За указанный период зарплата сотрудников сельскохозяйственных предприятий региона превысила 31,3 тысячи рублей.

В рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в области в 2019 году выделили 6,5 миллиарда рублей. Господдержку получили около 2,7 тысячи сельскохозяйственных и агропромышленных организаций, что позволило увеличить объем произведенной продукции в стоимостном выражении до 303,1 миллиарда рублей, что на 5,4% больше, чем годом ранее.

Ранее стало известно, что в Ростовской области планируют увеличить аграрный экспорт.

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#Новости#Экономика
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