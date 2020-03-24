О правилах размещения летних кафе рассказали бизнесу Ростова

«Мысли многих горожан сейчас заняты коронавирусом, посещаемость объектов общепита существенно упала, и это продиктовано объективными обстоятельствами. Но уже через несколько недель в Ростове установится теплая погода, угроза здоровью ростовчан, надеюсь отступит. А наш знойный южный город в теплое время года без летних кафе представить сложно», — прокомментировал начальник городского Управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.
По словам Тихонова, инструкция предполагает шесть шагов при организации работы летнего кафе. Это сверка планируемого места размещения кафе со «Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ростова-на-Дону», утверждение места дислокации летнего кафе с ДИЗО, разработка эскизного проекта, его согласование с Департаментом архитектуры и градостроительства города и заключение договора о размещении. После этого летнее кафе может приступить к работе.