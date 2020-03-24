О правилах размещения летних кафе рассказали бизнесу Ростова

«Мысли многих горожан сейчас заняты коронавирусом, посещаемость объектов общепита существенно упала, и это продиктовано объективными обстоятельствами. Но уже через несколько недель в Ростове установится теплая погода, угроза здоровью ростовчан, надеюсь отступит. А наш знойный южный город в теплое время года без летних кафе представить сложно», — прокомментировал начальник городского Управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.