Ремонтировать дороги в Таганроге начнут в апреле

С 1 апреля в городе начнут ремонт улицы Мирной, с 20 апреля приступят к реконструкции улиц Морозова, Чехова и Сызранова, на которых проведут текущий ремонт. Также с 20 апреля начнут работы по капитальному ремонту улицы Лесная биржа, переулков Каркасный и 2-й Лодочный.