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Ремонтировать дороги в Таганроге начнут в апреле

24 марта 2020, 08:40
Фото: rostov-gorod.ru
В апреле в Северном районе Таганрога начнут ремонт дорожного покрытия ряда улиц, сообщила городская администрация.

«В апреле подрядные организации, выигравшие аукцион на выполнение работ по карто-ямочному ремонту, приступят к ремонту автодорог по Северному району. В адресный перечень также включены улица Канавная и переулок 1-й Новый», — говорится в сообщении.

С 1 апреля в городе начнут ремонт улицы Мирной, с 20 апреля приступят к реконструкции улиц Морозова, Чехова и Сызранова, на которых проведут текущий ремонт. Также с 20 апреля начнут работы по капитальному ремонту улицы Лесная биржа, переулков Каркасный и 2-й Лодочный.

Ранее сезон дорожных работ стартовал в Ростове.

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