Ростовстат и «Центр-инвест» выпустили сборник «Пульс реформ на Дону: 30 лет спустя»

Презентация издания состоялась 23 марта, а само мероприятие приурочено к 30-летию Донских реформ.
В 1990 году в стране начались научные разработки по перестройке региональной экономики. В Ростовской области этой работой занималась группа под руководством ректора РИНХа, профессора В. С. Золотарева. Ее результатом стало создание «Концепции регионального хозрасчета» и проектного офиса «Центр экономического содействия перехода к рынку».
Центр содействия довольно быстро смог разработать инновационно-обучающую игру «Программа перехода к рынку», которая стала импульсом переподготовки кадров в южных регионах страны. Кроме того, полученный опыт помог в преодолении уже в новой рыночной экономике кризисов инвестиций, малого бизнеса и глобальных рынков.
С началом реальных реформ в 1992 году Ростовстат по поручению Ростовского областного Совета народных депутатов выпустило первый в новой России сборник «Пульс реформ на Дону».
«Это были честные цифры, количественные оценки, которые позволили спокойно и объективно оценить реальные проблемы в регионе и пути их решения. В результате можно смело сказать, что те реформы прошли на Дону без гражданской войны», — комментирует профессор Василий Васильевич Высоков, д. э. н., Председатель Совета директоров банка «Центр-инвест».
В 2020 году, по случаю 30-летнего юбилея первого сборника, аналитики Ростовстата сравнили идеи реформ с результатами их реализации. Стоит отметить, что за прошедшие годы изменились сами статистические показатели, методики их расчетов, используемые классификаторы и группировки, система управления страной и регионом, способы сбора, хранения и обработки данных.
«Профессионализм статистиков не позволяет давать эмоциональные оценки полученным данным, но анализ данных — это не только наука, но и искусство. Новый статистический сборник позволяет объективно оценить результаты реформ, учесть достижения и ошибки, используя индексы показателей за 1990–2019 годы», — отмечает руководитель Ростовстата Марина Александровна Самойлова.
После публикации первого сборника «Пульс реформ на Дону», стали появляться другие важные издания, которые сыграли свою роль в становлении бизнеса, решения социальных проблем и повышении конкурентоспособности Ростовской области. Среди них: «Приватизация в России — путь к богатству?.. к банкротству?..» (1994), «НЕ-ПЛА-ТЕ-ЖИ» (1996), «Пятилетка донских реформ» (1997), «Малый бизнес: made in Russia» (1999), «Миллиард долларов донских инвестиций» (2003), «Инвестиционная привлекательность Юга России» (2006), «Информационно-коммуникационные технологии Юга России» (2014), «Позитивная экономика Юга России» (2015), «Банки любят малый бизнес» (2018) и другие.
Сборник «Пульс реформ на Дону: 30 лет спустя» позволяет оценить социальные и экономические изменения в регионе. Так, в постоянных ценах валовый региональный продукт (ВРП) Ростовской области вырос на 320%, объем производства за 30 лет на 250%, объем агропродукции практически не изменился — рост 0,2%, оборот розничной торговли вырос в 2,7 раза, а объем платных услуг — в 1,9 раза.
После начала первых реформ через два года специалисты смогли оценить шок перехода от плановой экономики к рыночной. Цены производителей промышленных товаров выросли в 128 раз, сельхозпродукции — в 17,3 раза, потребительские цены — в 168 раз, в том числе: на продовольственные товары — в 161 раз, на непродовольственные товары — 94 раза, на услуги — в 785 раз.
Несмотря на трудности, рыночная экономика принесла результаты. Так, физический объем платных услуг населению вырос почти в два раза, физический оборот розничной торговли вырос в 2,7 раза, в том числе, продовольственными товарами — в 1,6 раза и непродовольственными товарами — в 3,9 раза.
Противники перехода к рыночной экономике, которые заявляли, что это плохо отразится на уровне зарплат населения, также ошиблись — реальная зарплата выросла в 3,1 раза. Стоит отметить, что определенное падение дохода наблюдалось на первых этапах реформ, однако тогда аналитики еще не начали считать реальный уровень зарплаты.
Кроме того, количественный рост товарооборота непродовольственными товарами в 3,9 раза отражал общую тенденцию того, что предложение все же покрывало спрос. Хотя и более дорогими товарами.
Полная версия статистического сборника «Пульс реформ на Дону: 30 лет спустя» представлена на сайте банка.