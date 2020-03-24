Ростовстат и «Центр-инвест» выпустили сборник «Пульс реформ на Дону: 30 лет спустя»

После начала первых реформ через два года специалисты смогли оценить шок перехода от плановой экономики к рыночной. Цены производителей промышленных товаров выросли в 128 раз, сельхозпродукции — в 17,3 раза, потребительские цены — в 168 раз, в том числе: на продовольственные товары — в 161 раз, на непродовольственные товары — 94 раза, на услуги — в 785 раз.