«Центр-инвест» и РИНХ предложили новые правила дистанционной экономики

Участники хакатона смогли создать интересные дизайн-проекты и предложить «правила будущего» в области экономического поведения. Для полноты картины правила должны были быть принципиально новыми, а также включать не только сильные шаги, но и возможные угрозы. Кроме этого, они должны быть адаптированы к варианту принятия новых законов.