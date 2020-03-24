«Центр-инвест» и РИНХ предложили новые правила дистанционной экономики

На этом онлайн-мероприятии разрабатывали проекты по экономическому моделированию цифровой экономики региона, которые могут быть актуальны через 30 лет.
Участниками мероприятия стали десять студенческих команд. Их менторами выступили аспиранты вуза. Вся работа, в том числе общение участников, была дистанционной.
Главной задачей стала разработка таблицы дизайна экономики будущего. Для решения задачи был создан сайт don2050.ru. На нем разместили конструктор таблиц, а также лекции доктора экономических наук, профессора В. В. Высокова.
Участники хакатона смогли создать интересные дизайн-проекты и предложить «правила будущего» в области экономического поведения. Для полноты картины правила должны были быть принципиально новыми, а также включать не только сильные шаги, но и возможные угрозы. Кроме этого, они должны быть адаптированы к варианту принятия новых законов.
Жюри в первую очередь обращало внимание на социальную значимость предложенного формата дистанционной экономики и оригинальность идеи. Учитывалось также качество презентации и отсутствие противоречий в проекте.
По словам Высокова, изначально планировалось создать дизайн-проекты экономики региона к 2050 году. Однако «черный лебедь» в виде пандемии коронавируса заставил в быстром темпе менять правила поведения во всем мире. Например, резко упал туристический сектор, уменьшилось число участников и количество мероприятий. Зато расширились возможности сектора доставки, упростились процедуры расчетов и платежей, изменились многие бизнес-процессы, поведение людей. Поэтому хакатон было решено перенести в онлайн-формат, добавил он.
Для награждения победителей были приглашены депутаты Госдумы от Ростовской области. Результаты хакатона для подготовки новых законов они получили по электронной почте.