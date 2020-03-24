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Posted 24 марта 2020, 14:14

Published 24 марта 2020, 14:14

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Жителя Новочеркасска осудили за «минирование» автостоянки

24 марта 2020, 14:14
В Новочеркасске вынесли приговор в отношении местного жителя, заявившего о бомбе на автостоянке, сообщили в правительстве Ростовской области.

В вечернее время пьяный мужчина позвонил по телефону 112 и заявил о бомбе на территории автостоянки. Она располагается на улице Мацоты, 54.

«Следственно-оперативная группа провела проверку, но полученная информация не подтвердилась. После этого завели уголовное дело», — сказано в сообщении.

Новочеркасский городской суд приговорил обвиняемого к трем годам заключения условно. Также ему назначили три года испытательного срока.

На данный момент решение суда не вступило в законную силу.

Ранее неизвестные «заминировали» Арбитражный суд в Ростове. Опасных предметов в здании найдено не было.

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