Жителя Новочеркасска осудили за «минирование» автостоянки

Posted 24 марта 2020, 14:14
Published 24 марта 2020, 14:14
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
В вечернее время пьяный мужчина позвонил по телефону 112 и заявил о бомбе на территории автостоянки. Она располагается на улице Мацоты, 54.
«Следственно-оперативная группа провела проверку, но полученная информация не подтвердилась. После этого завели уголовное дело», — сказано в сообщении.
Новочеркасский городской суд приговорил обвиняемого к трем годам заключения условно. Также ему назначили три года испытательного срока.
На данный момент решение суда не вступило в законную силу.
Ранее неизвестные «заминировали» Арбитражный суд в Ростове. Опасных предметов в здании найдено не было.