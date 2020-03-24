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Жителя Подмосковья задержали в Ростовской области с двумя килограммами наркотиков

24 марта 2020, 07:25
Фото: УГИБДД по Ростовской области
На федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области задержали жителя Московской области с большой партией синтетического наркотика, сообщило донское УГИБДД.

«В ходе несения службы инспекторы Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД № 1 ГУ МВД России по Ростовской области на 1085 километре автодороги М-4 „Дон“ остановили автомобиль Opel Astra под управлением 46-летнего жителя Московской области», — говорится в сообщении.

При проверке документов водитель заметно нервничал, из-за чего госавтоинспекторы начали досмотр автомобиля. В итоге под задним сиденьем иномарки нашли два полимерных пакета с веществом, оказавшимся метилэфедроном. Общая масса наркотика достигла двух килограммов. Мужчина намеревался распространять наркотик путем закладок.

Жителя Подмосковья заключили под стражу, в отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Ранее в Ростове задержали «закладчика» со свертками сильнодействующих веществ.

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