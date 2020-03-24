Жителя Подмосковья задержали в Ростовской области с двумя килограммами наркотиков

Жителя Подмосковья заключили под стражу, в отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».