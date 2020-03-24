Жителя Подмосковья задержали в Ростовской области с двумя килограммами наркотиков

«В ходе несения службы инспекторы Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД № 1 ГУ МВД России по Ростовской области на 1085 километре автодороги М-4 „Дон“ остановили автомобиль Opel Astra под управлением 46-летнего жителя Московской области», — говорится в сообщении.
При проверке документов водитель заметно нервничал, из-за чего госавтоинспекторы начали досмотр автомобиля. В итоге под задним сиденьем иномарки нашли два полимерных пакета с веществом, оказавшимся метилэфедроном. Общая масса наркотика достигла двух килограммов. Мужчина намеревался распространять наркотик путем закладок.
Жителя Подмосковья заключили под стражу, в отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».