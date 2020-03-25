Количество случаев с подозрением на коронавирус увеличилось в Ростовской области

Во вторник под медицинским наблюдением находились 1,1 тысячи человек, сейчас их 1,2 тысячи. Всего с момент появления коронавируса сняли с наблюдения 654 человека.
Отмечается, что в области на коронавирус проверили более тысячи граждан. Результат во всех случаях был отрицательный.
По информации регионального правительства, запас тест-систем в данный момент достаточный.
Добавим, что в области нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом. При этом все учреждения культуры перевели на карантин.