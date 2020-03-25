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Количество случаев с подозрением на коронавирус увеличилось в Ростовской области

25 марта 2020, 07:45
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области увеличилось количество человек, которые находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса, сообщили в правительстве региона.

Во вторник под медицинским наблюдением находились 1,1 тысячи человек, сейчас их 1,2 тысячи. Всего с момент появления коронавируса сняли с наблюдения 654 человека.

Отмечается, что в области на коронавирус проверили более тысячи граждан. Результат во всех случаях был отрицательный.

По информации регионального правительства, запас тест-систем в данный момент достаточный.

Добавим, что в области нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом. При этом все учреждения культуры перевели на карантин.

В многоквартирных домах Ростова начали проводить дезинфекцию в рамках профилактики заболевания.

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