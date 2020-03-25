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На вымогательство денег у школьников бомжами пожаловались ростовчане

25 марта 2020, 07:08
В Ростове-на-Дону бездомные начали приставать к школьникам и вымогать у них деньги, сообщила RostovGazeta местная жительница.

На улице Евдокимова в течение месяца на улице живет мужчина, во время морозов ему приходилось спать на земле. Местные жители приносят ему одеяла и подушки. Каждый день к нему приходят знакомые и они распивают алкоголь.

«Все они ходят в магазины, где разносят инфекции. Кроме того, бездомные пристают к детям и вымогают деньги», — сообщила собеседница.

Она добавила, что обращения в полицию ни к чему не привели.

Ранее появилась информация, что в Ростове на питание для бездомных потратят 2,3 миллиона рублей. На эти деньги приготовят более 15 тысяч готовых блюд.

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