На вымогательство денег у школьников бомжами пожаловались ростовчане

На улице Евдокимова в течение месяца на улице живет мужчина, во время морозов ему приходилось спать на земле. Местные жители приносят ему одеяла и подушки. Каждый день к нему приходят знакомые и они распивают алкоголь.
«Все они ходят в магазины, где разносят инфекции. Кроме того, бездомные пристают к детям и вымогают деньги», — сообщила собеседница.
Она добавила, что обращения в полицию ни к чему не привели.
Ранее появилась информация, что в Ростове на питание для бездомных потратят 2,3 миллиона рублей. На эти деньги приготовят более 15 тысяч готовых блюд.