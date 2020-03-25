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Ночные заморозки ожидаются в Ростовской области

25 марта 2020, 08:38
Фото: pixabay.com
В Ростовской области ожидается потепление, которое будет сопровождаться ночными заморозками, говорится в сообщении Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, в среду, 25 марта, в Ростове-на-Дону будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем температура воздуха поднимется до 8-13°C. В крайних южных регионах потеплеет местами до 16°С.

Но ночью ожидаются заморозки в воздухе, температура упадет до -5°С. При прояснениях ожидается до -8°С. Кроме того, ветер усилится, его порывы будут достигать 16 метров секунду.

По данным Ростовского гидрометцентра, в крайних южных районах Ростовской области заморозки в воздухе до -2°С сохранятся и утром 26 марта.

Ранее жителей Ростова-на-Дону и Азова предупредили о возможных проблемах с водоснабжением из-за непогоды. В регионе продолжится понижение уровней воды в реке Дон. У Азова они могут находиться у опасной отметки.

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