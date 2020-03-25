Уровень воды в реке Дон может снизиться до опасных отметок

Из-за этого возможны чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с нарушением в работе судоходства, портов, повреждением судов и плавсредств, посадкой судов на мель. Кроме того, возможны перебои в системе водоснабжения из-за затруднений в работе водозаборных сооружений.