Уровень воды в реке Дон может снизиться до опасных отметок

Так, по данным ЦУКС ГУ МЧС России по Ростовской области, 25 марта в устье реки Дон продолжится понижение уровней воды с достижением опасной отметки у города Азов. В районе Аксая и Ростова-на-Дону уровень воды сохранится значительно ниже неблагоприятных отметок.
Из-за этого возможны чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с нарушением в работе судоходства, портов, повреждением судов и плавсредств, посадкой судов на мель. Кроме того, возможны перебои в системе водоснабжения из-за затруднений в работе водозаборных сооружений.