rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Уровень воды в реке Дон может снизиться до опасных отметок

25 марта 2020, 08:48
Фото: rostov-gorod.ru
Уровень воды в реке Дон в Ростовской области продолжит снижаться, говорится в сообщении Управления ГО и ЧС.

Так, по данным ЦУКС ГУ МЧС России по Ростовской области, 25 марта в устье реки Дон продолжится понижение уровней воды с достижением опасной отметки у города Азов. В районе Аксая и Ростова-на-Дону уровень воды сохранится значительно ниже неблагоприятных отметок.

Из-за этого возможны чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с нарушением в работе судоходства, портов, повреждением судов и плавсредств, посадкой судов на мель. Кроме того, возможны перебои в системе водоснабжения из-за затруднений в работе водозаборных сооружений.

Ранее стало известно о ночных заморозках, которые ожидают Ростовскую область в ближайшие дни.

Материалы по теме
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозковНочные заморозки ожидаются в Ростовской области
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новое мобилизационное задание получила Ростовская область в октябре
Сегодня, 16:49
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
Власти Ростовской области проигнорировали запрос о второй волне частичной мобилизации
Сегодня, 16:26
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00