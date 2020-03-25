Залоговое имущество «ТагАЗа» продали за 88 млн руб

Так, на торгах было частично реализовано имущество обанкротившегося завода, находящееся в залоге у ООО «ЮАГ. За 80 миллионов рублей «ушел» лот, представлявший собой земельный участок и несколько жилых помещений и недостроенных зданий и объектов. Имущество выкупило АО Производственно-монтажное предприятие «НАТЭК», зарегистрированное в Краснодарском крае. Изначально данный лот выставлялся за 152,6 миллиона рублей.
Также за 8 миллионов рублей было продано оборудование «ТагАЗа», его приобрело ООО «Авто-Альянс», зарегистрированное в Мясниковском районе Ростовской области.
Ранее единым лотом на торги выставили некоторые производственные линии, необходимые для окраски частей автомобилей и оборудование «ТагАЗа». Начальная стоимость лота составила 186,19 миллиона рублей.
«Таганрогский автомобильный завод» заработал в 1998 году. На фоне экономического кризиса в 2009 году предприятие столкнулось с финансовыми трудностями и в 2012 году было признано банкротом. Размер долга перед кредиторами превысил 31 миллиард рублей.