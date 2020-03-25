Залоговое имущество «ТагАЗа» продали за 88 млн руб

Так, на торгах было частично реализовано имущество обанкротившегося завода, находящееся в залоге у ООО «ЮАГ. За 80 миллионов рублей «ушел» лот, представлявший собой земельный участок и несколько жилых помещений и недостроенных зданий и объектов. Имущество выкупило АО Производственно-монтажное предприятие «НАТЭК», зарегистрированное в Краснодарском крае. Изначально данный лот выставлялся за 152,6 миллиона рублей.