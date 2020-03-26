На оснащение детской поликлиники в Ростове направят 84,5 млн рублей

Posted 26 марта 2020, 09:11
Published 26 марта 2020, 09:11
Modified 1 октября, 14:03
Updated 1 октября, 14:03
Строительство медицинского учреждения на улице Профсоюзной планируется завершить до конца марта. Поликлиника будет рассчитана на 250 посещений в смену. Денежные средства пойдут на закупку медицинского оборудования, мебели и оргтехники.
В общей сложности глава региона Василий Голубев распорядился выделить более 91 миллиона рублей на объекты здравоохранения. Так, пять миллионов рублей потратят на капитальный ремонт трех лифтов в центральной районной больнице Сальского района.
ЦРБ Тацинского района получит около миллиона рублей на закупку спецоборудования.
Ранее в Ростове-на-Дону подсчитали количество аппаратов искусственной вентиляции легких. По данным городских властей, в лечебных учреждениях имеется 272 аппарата искусственной вентиляции легких.
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